'Putovanja u Rim su velika afera' - reagirao i Bandić

Stižu reakcije na pokretanje postupka protiv gradonačelnika Milana Bandića od strane Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zbog 62 putovanja avionom u Rim na trošak Grada iako se tamo ni s kim nije sastajao. Gradski zastupnici u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Sandra Švaljek i Darinko Kosor iz Kluba zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a kazali su kako se radi o velikoj aferi. Reagirao je i gradonačelnik.



Gradonačelnik Milan Bandić kazao je kako je 'to smiješno'. "Ne pada snijeg da prekrije brijeg. Stojim iza onog što sam već rekao - istina je spora ali dostižna", poručio je Bandić koji je novinarima kazao kako su svi putni nalozi u Uredu za međugradsku suradnju dostupni 24 sata dnevno. Dodao je kako je bio na dvjestotinjak putovanja u 18 godina te upitao "zašto se danas povlači to pitanje". "Što vi mislite da je gradonačelnik bedak, pa 18 godina nisam bio dana na godišnjem odmoru", kazao je.











Sandra Švaljek je na konferenciji za novinare ispred zgrade Gradske uprave pozvala gradonačelnika i nadležne gradske službe da daju dokaze o putovanjima i da se to ne smatra posebnim "pikom na gradonačelnika". Posve je opravdano da se pitamo zašto je gradonačelnik išao 62 puta u grad koji nije grad-prijatelj Zagreba, kakva je to suradnja i što su zagrepčani imali od tih putovanja, rekla je. Dodala je i kako je "prošla" kroz izvještaje gradonačelnika i kroz programe međunarodne suradnje i da se u njima Rim posebno ne spominje napominjući kako u tim dokumentima nije našla uporište za toliko česte odlaske u Rim.











Darinko Kosor citirao je sportskog novinara Mladena Delića upitavši: "Ljudi moji, je li to moguće?" te pozvao gradonačelnika da dostavi dokumentaciju javnosti i vrati novac građanima. Ako je istina da je službeno 62 puta išao u Rim, onda to nije posao samo za Povjerenstvo već je to posao za DORH. Pozivam i DORH da utvrdi pravu istinu u ime građana Grada Zagreba, rekao je Kosor. Mislim da trebamo raščistiti tu aferu, to je velika afera, zaključio je. Na pitanje novinara može li to ugroziti gradonačelnika, Kosor je odgovorio da bi Bandić, da smo u normalnoj demokratskoj državi, trebao odmah podnijeti ostavku.

Pozivam DORH da u interesu javnosti utvrdi što je to točno gradonačelnik čak 62 puta radio u Rimu na trošak Zagrepčanki i Zagrepčana, kad svi dobro znamo da mu je uzor grad Beč. pic.twitter.com/JzKTmonkRy — Anka Mrak Taritaš (@anka_mrak) 18. svibnja 2018.

Gradska zastupnica(Radnička fronta) kazala je da gradonačelnik nenamjenski troši novce, a istovremeno obustavlja Zaključak sa prošle skupštinske sjednice kojim bi se omogućilo da Grad otkupi dio radničkih potraživanja prema trgovačkim društvima u stečaju. "Nije riječ o nedostatku novaca, riječ je o socijalnoj neosjetljivosti čovjeka čija stranka nosi naziv rada i solidarnosti", rekla je. To što on putuje u Rim, kaže, "samo je posljedica njegove bahatosti i nevjerojatnog upravljanja Zagrebom". "Moramo biti svjesni da on ne bi putovao u Rim da narod stvarno vrši pritisak", istaknula je Peović Vuković. "62 puta je Bandić očito privatno putovao u Rim, a 26 radnika Diokija je preminulo od otvaranja stečaja. To su brojke koje puno govore", naglasila je.Uz fotomontažu gradonačelnika naTwitteru, DORH zazivaIzpriopćili su kako je netočno da je gradonačelnik Bandić putovao 62 puta u Rim te da na tim putovanjima nisu održani službeni sastanci. "U razdoblju od 2011.-2016. Gradonačelnik je službeno putovao u Rim 25 puta, a u 2017. je službeno putovao dva puta u Rim. Od 2012 do 2017. Gradonačelnik sastajao sa svim svojim kolegama - gradonačelnicima Giannijem Alemannom, Ignaziom Marinom i Virginiom Raggi. Sastajao se i s hrvatskom zajednicom u Rimu, veleposlanicima, hrvatskim jezičnim manjinama, a održao je i sastanke u ministarstvu vanjskih poslova Republike Italije", stoji u priopćenju ureda. Dodaje se kako je "na jednom u tih sastanka u Farnesini Gradonačelnik je dogovorio sudjelovanje na Svjetskoj izložbi Expo u Milanu".Napominju kako su o svim putovanjima Gradonačelnika mediji pravovremeno obaviješteni prije i poslije svakog službenog putovanja te se sve informacije mogu naći na web stranici www.zagreb.hr . "Budući da je upravni postupak u tijeku a prema predmetnom zahtjevu Povjerenstava za odlučivanje o sukobu interesa, te odluka Povjerenstva nije donijeta, radi sprječavanja ometanja rada tijela koje odlučuje nije moguće kopiranje, fotografiranje i snimanje spisa vezanih za službena putovanja gradonačelnika u Rim, ali kao što smo već najavili u dokumentaciju je moguće izvršiti uvid u spis", stoji u priopćenju.