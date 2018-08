Početkom rujna na snagu stupa europska direktiva prema kojoj se prestaju proizvoditi halogene žarulje, a zamjenjuje ih LED rasvjeta.



Direktiva je trebala biti uvedena još prije dvije godine, no zbog visoke cijene LED rasvjete to je odgođeno. Ovaj put odgode nema.



Trgovci će halogenu rasvjetu moći prodavati do isteka zaliha, a mi smo provjerili koje su prednosti i mane te cijena nove LED tehnologije.