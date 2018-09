Prvi Hrvatski festival hodanja opravdao očekivanja

Prvi Hrvatski festival hodanja, dvodnevna turističko-rekreacijska manifestacija sa startom, u subotu u Gospiću i u nedjelju u Otočcu, već i prije početka hodanja opravdala je očekivanja Turističke zajednice Ličko senjske županije (TZ LSŽ), kako zbog odaziva više od 350 sudionika iz svih krajeva Hrvatske, tako i zbog činjenice da su sudionici baš, kako se kaže, od sedam do 77 godina, te nije prevagnula ni jedna dob, što bi trebalo pridonijeti da se svi dobro osjećaju, rekao je Hini uoči starta Ivica Radošević, direktor TZ LSŽ.



Neočekivan podatak iz online prijava je samo to da prednjače žene, od svih prijavljenih 73 posto je sudionica, rekao je Radošević, te je sukladno tome jedna žena i otvorila Festival, direktorica Sektora za upravljanje destinacijom Hrvatske turističke zajednice Slavija Jačan Obratov.



Nadam se da će se ovaj nacionalni festival održavati svake godine, što će biti važno za obogaćivanje ponude ove destinacije, kao motiv dolaska ovamo. Zbog toga će HTZ dati punu podršku toj manifestaciji, rekla je Jačan Obratov i izrazila uvjerenost da će jednog dana Hrvatski festival hodanja biti značajan, primjerice poput onog u Nizozemskoj koji okupi i više od četrdeset tisuća sudionika. Iako su se organizatori ove subote nadali ljepšem vremenu, a ne ovako promjenjivim sa kišom Jačan Obratov rekla je da ni kiša ne mora uvijek biti minus, jer da može dati i romantični ugođaj.



Radošević pak kaže da je važno da je toplo, da se šeće u kratkim rukavima, te da je ubrzo nakon starta i prestala padati kiša. Važno nam je da sve prođe dobro, jer to je priča koja će potrajati kad nas više i ne bude, rekao je čvrsto uvjeren u svoje riječi jer će već od naredne godine hodnje Likom biti međunarodna manifestacija uvrštena u kalendar Međunarodnog hodačkog udruženja IMA (International March Association). Ovih su dana u Gospiću i Otočcu dobro popunjeni smještajni kapaciteti, a narednih bi se godina za smještaj trebala tražiti i soba više, što je sve dio plana razvoja turizma u nedirnutoj prirodi Like, rekao je Radošević.



O ljepotama Like govorio je i Mile Milenković, iz Agencije Posjeti Liku te rekao da su za sada osmislili dvije duge staze, Gospić Tesla 30 km i Otočac Gacka 34 km, kraće staze Gospić Tesla 20 km i Otočac Gacka 18 km, da idu kroz prekrasnu prirodu, nedirnutu, te da on ne sumnja da će se danas i sutra mnogi oduševiti. Ipak, atraktivne su i mini staze u duljini od 12 kilometara, oba dana u oba mjesta, koje su, kako kaže, dodane naknadno, zbog interesa obitelji s malom djecom.



Milenković smatra da rute nisu zahtjevne jer su ravničarske, da je njemu osobno najljepša ona uz rijeku Gacku, te da ni najdulja od njih, dugačka 34 kilometara, ne bi trebala trajati dulje od osam sati hodanja, s odmorima.

Da bi ovaj festival hodanja dobio mjesto u kalendaru IMA-e potrebno je poštivati njihov međunarodni pravilnik, a on, primjerice zabranjuje da na hodnju sudionici povedu i svoje pse. Međutim organizator se pobrinuo, u suradnji s udrugom Animal Lika, da kućni ljubimci koji su došli sa svojim vlasnicima budu zbrinuti, dobit će sve potrebno i dadilju za pse.Sudionici su dobili majice, vodu, tijekom hodanja dobit će i voće, nakon dugačkih ruta i topli obrok, a onima koji uplatili kotizaciju za oba dana bit će osiguran i besplatan prijevoz autobusom nakon hodanja na relaciji Gospić Otočac.



Danas je start za stazu Tesla, kraću i dulju, bio na Trgu Stjepana Radića, u centru Gospića, odakle se krenulo prema Smiljanu, te su sudionici već nakon 15-tak minuta hoda bili u prirodi, a prva veća pauza bit će im u Memorijalnom centru Nikola Tesla. Kako je rekao Milenković, hodanje će se nastaviti prema Debelom brdu, gdje se grupe razdvajaju. Ruta od trideset kilometara duljine ide preko Novosela, Ličkog Novog , Žabice, pa kroz park Jaskovac, do predgrađa Lipa, do cilja u centru Gospića.



Kraća ruta, duljine 20 kilometara, se u Debelom brdu razdvaja prema Kaniži do Ličkog Novog kroz Žabicu, do centra Gospića.



Dio njih, smatra direktor Radošević, vraćat će se izletima u Lici i između dva festivala, pogotovu zato jer će večeras dobiti županijske brošure s ucrtanim stazama za šetnju, planinarenje i trekking. Nakon toga bit će i rock koncert, te organiziran prijevoz do smještajnih kapaciteta.



Sutra će start za obje staze, imena Gacka, biti u centru Otočca, gdje se očekuje oko 500 sudionika.