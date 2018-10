Austrija još oštrije protiv ekstremističkog znakovlja

Austrijska savezna koalicijska vlada uputila je u parlament nacrt zakona kojim se proširuje popis zabranjenih ekstremističkih simbola, među ostalim i ustaškog.



Austrijska koalicijska vlada koju čine Narodna (OeVP) i Slobodarska stranka (FPOe) ima namjeru proširiti popis zabranjenih simbola koji je u zakonu iz 2014. bio relativno kratak. Novi zakon koji bi trebao stupiti na snagu 1. ožujka 2019. trebao bi obuhvatiti različite skupine i organizacije, poput sunitsko-islamske Muslimanske braće, znakovlje krajnje desničarske turske nacionalističke skupine Sivi vukovi, Kurdistanske radničke stranke, Hamasa kao i fašističkog znakovlja, pišu austrijski mediji.



"To je mjera protiv radikalizacije i terora", ocijenio je poslije sjednice vlade austrijski kancelar Sebastian Kurz. Naglasio je pritom, odgovarajući na pitanje novinara, kako to ne znači da zemlja ima poseban problem s ustašama, niti je ta mjera usmjerena protiv Hrvatske. "Mjera nije usmjerena protiv Hrvatske", rekao je on. Kada se radi o fašističkim i nacističkim simbolima, aktualni austrijski zakon vrijedi samo za austrijsku nacionalsocijalističku prošlost.