'Ne spremamo se za godine mršavih krava koje će doći'

Kada bi Uljanik i bankrotirao, i nakon Uljanika bio bi opet Uljanik, izjavio je nedavno Danko Končar, jedini strateški partner kojem, ruku na srce, radnici posrnulog brodogradilišta ne vjeruju. Osim toga, Končar tvrdi kako do stečaja neće doći, a koliko u tome ima istine, pitamo u Studiju 4 Dražena Rajkovića, slobodnog novinara i publicista.



Komentirao je povećanje cijene naftnih derivata, kaže da već mjesecima imamo situaciju gdje je Trump proglasio zabranu kupnje iranske nafte koja stupa na snagu 4. studenoga, a tržište je već akceptiralo kao da se to dogodilo. Dok se svijet ne aklimatizira i ne vidi što će biti s tom odlukom, ovakvo stanje će potrajati još nekoliko tjedana i bit će rasta cijena nafte, smatra.



Govoreći o povećanju cijena u prometu u RH, kaže da to ovisi o konkurentnosti. Često smo vidjeli da su prijevoznici reagirali kao kartel, ako će im troškovi biti jako veliki, oni će ih preliti na potrošače, rekao je.



Osvrnuo se na sudbinu Uljanika, kazao je da s obzirom na dinamiku događaja, sve je prepušteno Upravi, koja je napravila drugi popravljeni plan restrukturiranja koji je sa -2 došao na jedva zadovoljavajuću dvojku, Vlada ga je proslijedila u Bruxelles i sve ide prema tome hoće li taj program biti prihvaćen. Rekao je da se Vlada ne izjašnjava o tome, to će očito trajati mjesecima jer je hrvatsko zakonodavstvo vrlo jasno - ili stečaj ili predstečaj.



Spominje se mogućnost da država, budući da ima udjele, kreditiranjem i avansima zamijeni subvencije, a da bi u tome HBOR odigrao glavnu ulogu. Rajković kaže da to igra na kratki rok, poznata su pravila EU-a, ako se ne postavi na noge da normalno funkcionira na tržištu, toga neće biti. Najveći je problem menadžment, nema kapacitet da promijeni model poslovanja gdje se 30% fakture od svakog broda ispostavljalo državi, odnosno poreznim obveznicima. Vrijeme za taj model je isteklo, a mogu li novi model raditi stari ljudi, sumnjam, rekao je.



Osvrnuo se na Danka Končara, koji radnicima i sindikatima nije prihvatljiv. Rekao je da ako je on privatni poduzetnik koji snosi rizik, i njegov uloženi novac će snositi sudbinu te tvrtke. Ako je očekivao da će mu to platiti država, onda on nije privatni poduzetnik koji je išta riskirao. Pitam se je li takav i potreban, rekao je.



IDS proziva ministra Horvata, traže da otkrije imena strateških partnera, to za sada ne izlazi u javnost iako se spominje brodogradilište u Italiji koje bi možda preuzelo 3. maj pa bi barem iz Uljanik grupe spasili 3. maj. Rajković je rekao da kad se puno ne zna, očito se nešto događa i postoje vrlo dobri izgledi i bilo bi dobro kada bi talijansko brodogradilište preuzelo jedno naše.



Govoreći o tome može li porezna reforma nešto bitno napraviti za naše gospodarstvo, rekao je da se ovoj Vladi posrećilo, došli su na vlast u trenutku kada je krenuo svjetski ciklus, svi su u rastu, svi imaju plus, a malu Hrvatsku EU vuče sa sobom. Sa svim našim slabostima imamo kapacitet od 3% rasta, a da ništa ne učinimo. To nam se i događa - vuče nas Europa, pritječu EU fondovi - koliko vidimo, to su jedina sredstva za investicije, i onda je Vlada rekla da će kroz 3 koraka u 3 godine rasteretiti privredu, gospodarstvo i građane za oko 6 mlrd. kn. Poručio je da nije ta Vlada nama dala ništa što ne bismo inače imali jer s ovim rastom rastu i proračunski prohodi. Oni su se samo odrekli jednog dijela rasta koji svejedno raste. Da je Vlada zaista reformska, mi bismo trebali gledati reformu na rashodnoj strani, no tamo se nažalost ništa ne događa, rekao je.



Pojasnio je da nam rashodi proračuna cijelo vrijeme rastu po 1,2 mlrd. godišnje, na rashodnoj strani se ništa ne događa i kada bi tako vječno trajalo, ne bi bilo nikakvih problema, ali svijet posluje u ciklusima, ide nekoliko godina plusa, onda slijedi recesija. Kada dođe recesija, rastu kamate i idu svi ostali problemi koje smo iskusili. Ne spremamo se za te mršave krave, sada su debele godine debelih krava, a mi nismo dovoljno skinuli sala da bismo se pripremili za te teške godine koje će doći, izjavio je.



Nameće se pitanje što možemo učiniti da sljedeće godine budemo konkurentni u turizmu, svi govore da ako ovako nastavimo, nemamo baš svijetlu budućnost. Rajković kaže da RH od svih zemalja u EU jako ovisi o turizmu i najveći je udio BDP. Istovremeno je struktura noćenja najlošija u cijeloj EU. Prvo smo imali djevičansku obalu koja je sada betonizirana i apartmanizirana, ima jako puno apartmana bez ikakvog plana i strategije i u Splitu za vrijeme Ultre, ove godine je bilo viška apartmana - svi su navalili, vidjeli da su to ogromni novci, pale su cijene iznajmljivanja i pojavio se višak. Država nije vodila aktivnu politiku u turizmu, rekao je.