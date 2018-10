Što toliko privlači eure u Ludbreg?

Ludbreg je među manjim hrvatskim gradovima rekorder po privlačenju novca iz europskih fondova. Dosad su uspjeli dobiti sedamdesetak milijuna kuna.



Ludbreg ima malo manje od deset tisuća stanovnika, no među razvijenijim je gradićima sjeverozapadne Hrvatske. Nezaposlenost je niska, zaposleno je više od 3500 ljudi, najviše u poduzetničkoj zoni. No u gradu se ne oslanjaju samo na proračun, već apliciraju za europske projekte.



Najnoviji je projekt otvaranje reciklažnog dvorišta i pametnog sustava podzemnih kontejnera. Domaći stručnjaci iz ludbreškog inkubatora izradili su aplikaciju koja nadzire popunjenost dvaju podzemnih sustava s tri kontejnera od 2200 litara. Ideja je da, s obzirom na to da se radi o podzemnim kontejnerima, grad dobije na vrijeme valjanu informaciju u kojem bi trenutku trebalo te kontejnere prazniti - senzori jedanput na dan očitaju popunjenost.



Partner Ludbregu u projektu je mađarski grad Zalaegerszeg, vrijedan je više od milijun i pol kuna, a traje 16 mjeseci.



Europskim su novcem obnovili i vinski podrum, a osim s Mađarima, na projektu surađuju i sa susjednom Slovenijom, točnije općinom Veržej.



Otvoreno je i reciklažno dvorište Meka, europskim novcem sanirano odlagalište otpada. Dosad su četrdesetak milijuna kuna dobili, a za tridesetak milijuna potpisali ugovore pa se novi ciklus investicija tek očekuje.