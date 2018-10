Dunav nalikuje groblju školjki

Iako smo duboko u jeseni kada bi kiše trebale podizati razine rijeka, to baš i nije tako. Vodostaj Dunava ekstremno je nizak - u Vukovaru čak 6 metara manji od uobičajenog za ovo doba godine.



Dunav danas više nalikuje šetnici ili groblju školjki negoli moćnoj rijeci. Vukovarci, čak i oni stariji, ne pamte ovako nizak vodostaj. Njegova razina dnevno pada između 4 i čak 26 centimetara, čime je nadmašen rekodno nizak vodostaj iz 2003.



Zabrane plovidbe još nema, no ni to nije isključeno. "Situacija što se plovidbe tiče je vrlo loša. Isti problem ima i rijeka Rajna i taj dio Europe", kaže v.d. ravnatelja Agencije za vodne putove Miroslav Ištuk.



Ekstremno nizak vodostaj Dunava dovodi u pitanje i zaradu na riječnom transportu. Luka Vukovar samo ovaj mjesec izgubit će i do 30 posto tereta. Luka je lani zbog ledostaja pretrpjela goleme gubitke - više od milijun kuna, stoga se nadaju da ova godina neće biti repriza prošle.



Povijesni podaci pak govore da je najniži vodostaj Dunava zabilježen prije više od stotinu godina, točnije 1906., kada se njegova razina spustila 110 centimetara ispod prosječnog vodostaja.