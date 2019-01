"Pad cijena najveći kod junetine, teletine i pilećeg filea"

S prvim danom nove 2019. godine, na snagu je stupilo čak 80 novih pravilnika, uredbi i izmjena zakona, a PDV na meso, ribu, voće, povrće te pelene smanjen je na 13 posto.



O mesu i mesnoj industriji u Hrvatskoj u Studiju 4 govorio je Branko Bobetić, direktor gospodarsko interesnog udruženja Croatiastočar. Ističe da su zadovoljni odlukom o smanjenju, ali da bi PDV trebalo smanjiti na još neke proizvode.



- Mi smo još 2016. predlagali u Ministarstvu financija i kroz naše Ministarstvo da se smanji stopa PDV-a na meso, mesne proizvode, sirevi te maslac. To su proizvodi koje manje konzumiramo od prosjeka Europe. Zasad imamo smanjenje za meso, što moramo pozdraviti.



Što se tiče cijena, ističe da će se pad najviše osjetiti kod skupljih kategorija mesa - junetine, teletine te pilećeg filea. Cijene svinjskog mesa u akcijama su jako niske pa se smanjenje PDV-a kod njega i neće osjetiti.



Povećana proizvodnja mesa



Analize govore da je cijena mesa u Hrvatskoj značajno niža u odnosu na globalne cijene te cijene u drugim europskim zemljama. Puno se mesa i uvozi, a mesne prerađevine najviše dolaze iz Italije koja često ima 'dampinške cijene'.



- Mi smo zemlja koja ne može zadovoljiti svoje potrebe za mesom. Samodostatnost primjerice svinjskog mesa u prošlo je godini bila 59, govedine 70, a piletine 90 posto. Što se tiče kvalitete uvoznog mesa, ako je ono svježe, ne trebamo strahovati zbog njegove kvalitete. No, treba naglasiti da naše domaće meso ima svoje prednosti. Ono je svježe te je nutritivno vrjednije. Ohrabruju podaci da imamo povećanje domaće proizvodnje u 2018. godini. Kod peradi 2, govedine 2,5, a svinjetine 4 posto.



'Svježina se može prepoznati kroz boju i površinu mesa'



Direktor gospodarsko interesnog udruženja Croatiastočar pojašnjava i kako prepoznati svježe meso.



- To se može vidjeti kroz boju, površinu mesa. Mislim da su potrošači poprilično u tome uhodani te znaju prepoznati.