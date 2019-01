"Izgledno da će Hrvatskoj vratiti investicijski rejting"

Kamatne stope posljednjih godina bile su u silaznom trendu, što, među ostalim, znači da su se građani mogli povoljnije zaduživati. Građani se pitaju hoće li se takav trend nastaviti u 2019.



U emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" gostovali su financijski stručnjaci kako bi građanima približili ono što nas očekuje u ovoj, ali i idućim godinama.



Pitanje kamatnih stopa zanima mnoge.



- Očekujemo da će kamatne stope u 2019. ostati na povijesno niskim razinama, s čak mogućom daljnjom tendencijom pada. Velika je konkurencija na bankarskom tržištu, a i likvidnost je golema, ističe direktorica ekonomskih i financijskih istraživanja Raiffeisen banke Zrinka Živković Matijević.



Vrlo važno pitanje za sve jest hoće li i kada Hrvatska postati članica eurozone, to jest uvesti euro. Govori se o 2024. ili 2025. kada bi Hrvatska mogla ući u eurozonu.



- Građani se najviše boje rasta cijena, no istraživanja pokazuju da u trenutku uvođenja eura nije bilo znatnijeg rasta cijena. S druge strane, zahvaljujući iskustvu zemalja koje su prije Hrvatske ulazile u eurozonu, mi sad imamo mnogo više iskustva. Hrvatska će šest mjeseci prije i šest mjeseci nakon ulaska cijene objavljivati paralelno u kunama i eurima, kaže Milan Deskar Škrbić iz HNB-a.



U posljednje se vrijeme dosta govorilo o tome da bi hrvatski kreditni rejting u 2019. mogao doći na investicijsku razinu.



- Trenutačni pokazatelji i prognoze upućuju na to da bismo zaista mogli ponovno dobiti investicijski rejting. To će biti posljedica daljnjega gospodarskog rasta, smanjenja vanjske ranjivosti smanjenjem zaduženosti koja je ispod 70 posto BDP-a, deficit bi također mogao biti oko nule..., ističe Zrinka Živković Matijević, no i upozorava na moguće opasnosti.

- Hrvatska mora stvoriti preduvjete za dugoročno održiv rast jer će se u slučaju nove recesije osjetiti poprilično pogođena. U tom bi nam slučaju opet prijetio gubitak investicijskog rejtinga.