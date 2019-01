Policija RS tereti Davora Dragičevića za pokušaj 'nasilnog rušenja ustavnog poretka'

Policija Republike Srpske kazneno je prijavila Davora Dragičevića, oca pokojnog mladića Davida, za pokušaj "nasilnog rušenja ustavnog poretka",a iste takve kaznene prijave podnesene su i protiv zastupnika u Narodnoj skupštini RS Draška Stanovikovića te člana prosvjedne skupine "Pravda za Davida" Željka Dabića, objavili su u utorak bosanskohercegovački mediji.



Banjolučka policijska uprava objavila je samo inicijale osoba koje su kazneno prijavljene tužiteljstvu, no mediji navode kako je riječ upravo o Davoru Dragičeviću, Stanivukoviću i Dabiću, osobama koje su postale neka vrsta simbola otpora režimu Milorada Dodika.



Tereti ih se da su 28. prosinca u Banjoj Luci, u Stanivukovićevoj kući, organizirali neku vrstu urotničkog sastanka s ciljem da tijekom prosvjeda, planiranih za 30. prosinca, pripadnike skupine "Pravda za Davida" iskoriste kako bi ih potaknuli na, kako se navodi, "rušenje ustavnog uređenja i vlasti RS".



U kaznenoj prijavi stoji kako su željeli nasilno zauzeti zgradu Radio-televizije RS (RTRS), a da potom Stanivuković ispostavi zahtjev za smjenu ministra unutarnjih poslova Dragana Lukača i drugih predstavnika vlasti Republike Srpske.



"Na sastanku je isplanirano da blokada institucija traje sve dok ne budu ispunjeni spomenuti zahtjevi", navodi se u kaznenoj prijavi koju je prenijela entitetska provladina agencija Srna.



Dravor Dragičević, koji se gotovo deset mjeseci bori kako bi se napokon rasvijetlile okolnosti smrti njegova 21-godišnjeg sina, nestao je nakon što je policija 30. prosinca nasilno rastjerala prosvjede skupine "Pravda za Davida".



Draško Stanivuković, zastupnik oporbene Partije demokratskog progresa (PDP), tijekom tih prosvjeda je tri puta privođen i prekršajno kažnjavan, no on je najavio kako unatoč prijetnjama neće odustati od borbe protiv vlasti koja skriva istinu o Davidovoj smrti.