Borzan pozdravlja najavu o pilot projektu ugradnje dizala

Hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan (SDP) u utorak je pozdravila najavu ministrice regionalnog razvoja i EU-ovih fondova Gabrijele Žalac (HDZ) da će se ove godine raspisati natječaj za pilot program sufinanciranja ugradnje dizala iz EU-ovih fondova.



No, upozorava da će se dosadašnji trud i lobiranje pokazati opravdanim samo ako sredstva budu primjerena potrebi i interesu građana.



Kao jedna od inicijatorica projekta "Dostupnost do stana" Borzan u priopćenju ističe kako u Hrvatskoj ima 16.000 zgrada bez lifta, tako da eventualan simbolički natječaj od par stotina subvencioniranih dizala neće biti dovoljan.



U prosincu su neke umirovljeničke udruge poslale obrazac za iskazivanje interesa za ugradnju dizala na adrese svih predstavnika stanara u višekatnim zgradama koje trenutno nemaju liftove.



Borzan napominje da pretprijava nije obvezujuća i služi za procjenu i evidenciju zainteresiranosti, a obrazac se može ispuniti i online, na stranicama Hrvatske gospodarske komore.



Borzan je pozvala sve zainteresirane da do 31. siječnja popune pretprijavni obrazac jer će se, uz iskazani značajni interes građana, moći od Ministarstva tražiti da se za projekt osiguraju primjerena novčana sredstva.



- Moj je posao kao eurozastupnice da EU radi za ljude. Ako sam ikad vidjela projekt kojim bi Unija građanima direktno pomogla, to je ovaj. Zato neću stati dok on ne zaživi na korist svima, pogotovo starijima, invalidima i drugim slabo pokretnim osobama, poručila je Borzan.