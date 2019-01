Bandić obećao: Žičara najkasnije u lipnju 2020.

Za devet dana počet će gradnja nove sljemenske žičare. Gradonačelnik Milan Bandić potpisao je ugovor s izvođačima radova koji će koštati oko 300 milijuna kuna bez PDV-a. Završetak gradnje trebao bi biti polovicom sljedeće godine.



Vrh Medvednice, jedno od najdražih izletišta Zagrepčana, ponovno će biti povezano žičarom.



- Stare gondole su imale 4 mjesta, bilo ih je 90, sad ih je 86. Kapacitet starih je bio za 4 osobe, sad je za 10. Kapacitet u sat vremena stare žičare je bio oko 340 ljudi, a sada je četiri i pol puta više odnosno 1 500 ljudi. Vožnja traje 16 i pol minuta. Sve je u duhu zakona i procedure i ja sam sretan danas da možemo staviti točku, istaknuo je gradonačelnik Bandić.



Kako će u međuvremenu položiti za bagerista, gradonačelnik će i početi radove, 25. ovog mjeseca

- Rok će biti 15 mjeseci. Nažalost, neće biti gotovo za Svjetski kup na Sljemenu u siječnju 2020. nego će biti u svibnju, najkasnije lipnju. Bilo bi prekrasno da bude gotovo za 1. svibanj ili za Dan grada što je još objektivnije i realnije, ističe Milan Bandić.



Sami radovi će stajati oko 300 milijuna kuna bez PDV-a, a ukupan trošak koji uključuje projektiranje, opremu i obnovu tramvajske pruge Mihaljevac-Dolje, podiže cijenu na oko pola milijarde kuna. No, postavlja se pitanje kako će se radovi financirati?



Naime, u proračunu je za njih za sada osigurano tek 80 milijuna kuna. Bandić odgovara.

- Tempo i dinamika radova će rebalansiranjem gradskog proračuna osigurati sredstva koliko bude dovoljno.



Žičara je prioritet grada i za nju će biti osigurana sredstva. To što je trenutno samo 80 milijuna ne znači da kvartalno za sve izvedene radove, ispostavljene fakture se neće poštovati rokovi.

A direktor GIP Pionira, tvrtke koja će graditi žičaru, Ranko Predović, ističe da je potpisani ugovor posebna obveza za njega i njegovu tvrtku.



- To gradilište će imati prioritet pred svim ostalim našim gradilištima. Uložit ćemo poseban trud i nadam se da ćete svi na kraju biti zadovoljni i da ćemo se možda vidjeti i prije roka.

Prema svemu sudeći, ovoga puta doista će početi radovi na novoj žičari i nadamo se da bi sljedeće godine građani tim najbržim načinom mogli kročiti na Sljeme.