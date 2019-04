Davor Bernardić o mirovinskoj reformi 2013.: Pogriješio sam!

Komentirajući mirovinsku reformu, odnosno činjenicu da će sindikati uskoro organizirati skupljanje potpisa za referendum o radu do 67. godine, šef SDP-a u emisiji "Nedjeljom u 2" prepričao je jučerašnji događaj.



- Kad sam išao iz Splita, stao sam na odmorištu. Dvije gospođe koje tamo rade na blagajni pitale su me - 'Gospodine Bernardić, je li istina da ćemo mi zaista morati raditi do 67. godine? Pa mi jedva stojimo na nogama!'. Riječ je o starijim gospođama. I o tome se ovdje radi. Dakle, ljudi na određenim zanimanjima ne mogu raditi do 67. godine - rekao je.



Na pitanje zašto im nije kazao da je upravo on glasovao za to 13. prosinca 2013., odgovorio je:



- Pa što se toga tiče, pogriješio sam! Pogriješio sam zato što sam slijedio stav Kluba, odnosno Vlade. Zašto? Vlada je preuzela preporuke Europske komisije. Mislila je da radi nešto dobro, to je bilo do 2038. Ja sad odgovorno tvrdim - to je bila pogreška. To je bila pogreška naše vlade. Ne možemo mi 'kud Bruxelles okom, mi skokom!' - rekao je.



Komentirao je i druge aktualne događaje. Presuda Ivi Sanaderu pokazuje da je HDZ duboko korumpirana stranka, rekao je. Ustvrdio je da, kada SDP dođe na vlast, oporavi zemlju, pruži optimizam, uvede red, otvori radna mjesta... "onda dođu oni i sve razruše". Na opasku kako HDZ ne bi osvojio izbore da je tomu tako, odgovorio je da ljudi na izborima glasuju temeljem uvjerenja, političkih nazora, "ali nažalost i manipulacije".



- Ne možemo mi toliko sagraditi koliko oni mogu srušiti, ne možemo mi toliko stvoriti koliko oni mogu pokrasti, rekao je.



Komentirao je prošlotjedni incident u sabornici kada je Branimir Bunjac (Živi zid) prijetio saborskom stražaru. Bernardić smatra da je to bio potpuno neprimjeren izljev bijesa, a ima i primjedbe na potpredsjednika Sabora Milijana Brkića, koji je tada vodio sjednicu, za kojega kaže da ju je mogao prekinuti.



- Nije trebao inzistirati na sili. HDZ je na neki način uzurpirao parlament, sve rasprave koje su važne, poput ove o tome kako će živjeti umirovljenici, zdravstveni sustav i kakve će biti plaće, sve te rasprave guraju po noći ne bi li tu istinu sakrili od građana. Ne vidim da se ista bura digla kad se Plenković fizički pokušao obračunati s Grmojom, tada HNS nije reagirao, kazao je, među ostalim.



Komentirao je i zakon o pobačaju - smatra da žena u Hrvatskoj ima pravo odlučivati o svom reproduktivnom zdravlju. Na pitanje kada prema njegovu mišljenju počinje život, odgovara:



- Znanost na to nema jasan odgovor. Ako znanost nema, ne možete od mene očekivati da ga imam. Ja sam samo za to da žena ima pravo odlučivati o svom reproduktivnom zdravlju - rekao je.



Priziv savjesti je za njega također nešto što treba regulirati. Kada se primaju u bolnicu na posao, svi bi se prema njegovu mišljenju trebali izjasniti imaju li priziv savjesti ili ne. Sukladno tome prilagodile bi se smjene tako da se ne dogodi da se u smjeni svi pozivaju na priziv savjesti.



Komentirajući odlazak četvrtine zastupnika iz njegova kluba u Saboru, rekao je da za njima ne žali jer su "otišli HDZ-u". Bojan Glavašević je, kaže, izuzetak. Od kritika na svoj račun priznaje da se prema vlastitom mišljenju treba više opustiti i biti autentičan.



Ponovio je da se SDP zauzima za povećanje minimalne plaće, a na pitanje odakle bi novac za to povećanje uzeo, odgovara da je HDZ povećao plaće onima kojima su veće od 18.000 kuna. Ponovio je i da je 2013., kad je SDP bio na vlasti, proizvedeno 80 brodova, dok HDZ proizvodi "samo afere". Nije za stečaj Uljanika, smatra da država i dalje treba tražiti strateškog partnera. Pozvao je još jednom Vladu i ministre da dostave podatke Jadranbroda. Nije decidirano odgovorio na tvrdnje kako je Državna revizija ustvrdila da se loše radilo tijekom tog isporučivanja brodova, ali pita gdje je državni odvjetnik kada su u pitanju afere te je li "možda na godišnjem odmoru".