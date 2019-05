Zašto Monsanto jednoj obitelji mora platiti dvije milijarde dolara odštete

Monsanto - kompanija koja je proizvela jedan od najraširenijih herbicida na svijetu - Roundup, mora prema presudi platiti dvije milijarde dolara odštete paru koji je dobio rak. Odlučila je to porota u Kaliforniji. Zaključila je da se bračni par razbolio upravo zbog korištenja tog sredstva. Sudskih sporova protiv Monsanta ima još.



Bračni par iz Kalifornije godinama se bori protiv raka limfnog sustava. Za svoju bolest okrivljuju proizvod za uništavanje korova Roundup. Taj herbicid jedan je od najpopularnijih na tržištu, a proizvodi ga tvrtka Monsanto. Kancerogeni proizvod upotrebljavali su punih 36 godina.



- Voljeli bismo da nas je Monsanto prije upozorio na opasnosti korištenja svojih proizvoda. Na etiketi je trebalo pisati - opasnost, može prouzročiti rak. Tada smo mogli upotrebljavati Roundup, ali da smo to znali, ne bismo. Nisu nam dali nikakav izbor jer smo na temelju njihovih reklama mislili da je potpuno siguran za korištenje - kaže Alberta Pilliod.



Američkog GMO proizvođača, tvrtku Monsanto, prošle je godine kupio njemački Bayer za vrtoglave 63 milijarde dolara. Kancerogenost svojih proizvoda - poriču.



- Monsanto neprestano poriče da njihov proizvod uzrokuje rak, no ove dvije dobre osobe žrtve su te obmane. To će se nastaviti sve dok Monsanto, a sada Bayer, ne preuzme odgovornost za svoje proizvode. Ljudi umiru, bolesni su i ne znaju da je uzrok Roundup - tvrdi odvjetnik Brent Wisner.



Sud u Kaliforniji presudio je u korist bračnog para. Bayer će im morati isplatiti dvije milijarde dolara. Bayerova reputacija ovim je skandalom teško narušena.



- Bayer se može nositi s tim financijskim gubitkom, ali veći je problem gubitak ugleda. To je strašno. Kada uzmete u obzir da je američka agencija za okoliš smatrala glifosat nekancerogenim, ali da je i treći put porota presudila upravo suprotno, to je vrlo teško - izjavio je Robert Halver, voditelj analiza tržišta kapitala.



Njemački kemijski div sada se suočava s više od 13 i pol tisuća američkih tužbi zbog navodnog rizika od raka zbog korištenja herbicida.



Iako je bračni par Pilliod dobio jednu od najvećih presuda protiv kompanije u američkoj povijesti, zdravlje im nitko ne može vratiti. Kao ni ostalim žrtvama toga za život opasnog proizvoda.