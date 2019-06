Kregar: Povjerenstvo je teško opterećenje za politički sloj u Hrvatskoj

Upravni sud je poništio odluku Povjerenstva za sukob interesa u slučaju "Dalić" i "grupe Borg" - kao razlog navodi se sukob interesa šefice povjerenstva Nataše Novaković koja je u trenutku pisanja lex Agrokora i izvanrednoj upravi bila u HUP-u koji je financirao upravo Todorić.



O ovoj temi i paradoksu govorio je u emisiji "Studio 4" prof. dr.sc. Josip Kregar s Pravnog fakulteta u Zagrebu.



Kregar govori kako on vidi cijeli taj problem u kontekstu, odnosno razvoju uloge Povjerenstva.



- Od samog početka to je bilo jedno teško opterećenje za politički sloj u Hrvatskoj. Uvijek bi onaj koji je došao na vlast bio zabrinut što je pod nekom vrstom nadzora i nastojao bi Povjerenstvu ili smanjivati ovlasti ili raditi na tome da Povjerenstvo ne funkcionira, bilo tako da se ukloni, dezavuira ili ne izabere predsjednik ili na neki drugi način rekao je i dodao kako mu to nije u ovom smislu ništa novo, ali je ovaj slučaj nešto novo u pogledu opstrukcije Povjerenstva.



- Političari umjesto da budu zainteresirani da javnost zna istinu, oni Povjerenstvo pretvaraju u birokratiziranu instituciju kojoj bi trebao biti cilj vođenje imovinskih kartica. To nije cilj Povjerenstva. Povjerenstvo ima zadatak da vodi brigu o političkoj higijeni sistema, odnosno rada dužnosnika.



- Obrazloženje suda je neobično i zahtjeva puno mašte. Smatrati da je gospođa Novaković bila u sukobu interesa time što je radila u HUP-u. Ona je bila službenica i nikako nije bila interesno povezana i uključena u spor. To je moje mišljenje, naglasio je Kregar.



Kregar smatra da nije u redu da se komentirala odluka Suda prije no što je ona bila objavljena.



- Povjerenstvo je uvijek radilo po zakonu i to se pokazalo kao stvarni problem. Dužnosnici ne surađuju s Povjerenstvom, iako bi trebali. Oni se izvlače na neznanje, a oni bi svoje obaveze morali znati, istaknuo je.



Kregar je rekao kako Povjerenstvo vrlo vjerojatno ne može raditi bez pritisaka politike, ali je važno da su i Dalija Orešković i Nataša Novaković pokazale da se povjerenje javnosti stječe baš odolijevanjem pritisku vladajućih struktura.



- U demokratskom društvu, politički sukob je koristan, zato što on otkriva nedostatke, a Povjerenstvo je tu da otkrije što je istina, rekao je.



- Kod nas je došlo do takvog kvarenja političkog sistema, da se ove „higijenske“ mjere moraju dići na višu razinu. Ovako veliki broj slučajeva koji su pred Povjerenstvom je utemeljen. U interesu javnosti je da se oni objasne, naglašava i dodaje kako bi dužnosnici morali davati ostavke, a ne se žaliti na Ustavni sud kada im se nešto nezakonito pronađe.