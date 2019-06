Zagreb u potrazi za zamjenskom lokacijom za Hipodrom

Zagreb je u potrazi za zamjenskom lokacijom za Hipodrom čiji ga korisnici prema naputku gradonačelnika do kraja godine moraju napustiti. Istražuje se mogućnost novog hipodroma na gradskom zemljištu, ali pregovara se i s privatnim vlasnicima postojećih objekata.



8 kilometara od Hipodroma nalazi se moguća zamjenska lokacija, nova konjušnica koja može primiti 53 konja. Privatni vlasnik susreo se s predstavnicima Grada, no demantira da je bilo razgovora o subvenciji koju bi mogao dobiti.



- Ja sam vidio na nekim portalima, da se priča o nekakvim milionima. To uopće ne dolazi u obzir, niti smo o tome pričali, rekao je Goran Golubiček, vlasnik konjušnice.



U konjičkom savezu nisu zadovoljni ponuđenom lokacijom. Na prvom mjestu im je, tvrde, opstanak konjičkih sportova i sumnjičavi su kad je riječ o mogućim sporazumima s privatnicima.



- Dali je slučajno to ne znam, ali u trenutku kad je hala završena i taj teren, to je sve i pokrenuto, govori Mladen Brezić, predsjednik Hrvatskog konjičkog saveza.



- To je kao da ukinete sljeme i date Cmrok u privatne ruke i da se tamo organizira skijanje, ističe Brezić.



Višestruki prvak u preponskom jahanju smatra da na novoj lokaciji neće biti moguće organizirati sva natjecanja koja su se redovito održavala na Hipodromu.



- Bez ovakve lokacije s halom, s više pješčanih terena, šljunkom, travnatim stazama, konjički sport nažalost umire, naglašava Filip Rožmarić.



- Ne mogu niti zamislit da nema ovog mjesta. Ne znam gdje ću onda trenirati, niti se natjecati, pita se Petra Glavanović, natjecateljica.



Vlasnik moguće lokacije u Donjim Čehima s tim se tvrdnjama ne slaže.



- Jahališta su napravljena po najboljim svjetskim standardima stvarni imamo uvjete za sva sportska natjecanja, ističe Golibiček.



Gradonačelnik poručuje da su njegova briga samo tri konjička kluba i 13 konja u vlasništvu gradske ustanove koje će premjestiti na jedno od mjesta s čijim se vlasnicima pregovara. Svoje nezadovoljstvo korisnici hipodroma izrazit će sutra na prosvjedu.