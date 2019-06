U slučaju prometne nesreće izbjegavajte usmeni dogovor

Prosječna starost rabljenih vozila u Hrvatskoj je čak 14 godina. Mnoga nisu održavana, a neispravno vozilo često je uzrok prometnih nesreća. Ako se dogodi sudar, važno je popuniti Europsko izvješće o prometnoj nesreći.



U slučaju nesreće s materijalnom štetom nije nužno zvati policiju, ali potrebno je fotografirati vozila i mjesto sudara. Nikada ne nasjedajte na usmene dogovore jer se dan poslije mnogi predomisle i nastoje izbjeći odgovornost.



Dio vozača ne zna kako se ponašati i što učiniti u slučaju prometne nesreće. Mnogi pristanu na usmeni dogovor, poput Željka Plaveca. No tada riskirate da druga strana na procjeni štete promijeni priču.



- Ja sam se zaustavio na cestu i dao žmigavce, pokušao izaći iz auta da spustim stupiće na svom parkirnom mjestu. Pogledao sam u retrovizor, iza mene su stajala 2-3 auta. Otvorio sam vrata širom i zakoračio nogom van. Gospođa koja me htjela zaobići krivo je procijenila tu širinu prostora da me zaobiđe i sa svojom desnom prednjom stranom je zapela za moja širom otvorena vrata i iskrenula prema naprijed, govori Plavec.



U prometnim nesrećama u kojima nema ozlijeđenih sudionici se često oslanjaju na usmeni dogovor. Poziv policiji nastoji se izbjeći.



- Izašli smo iz auta, ona je rekla 'oprostite, meni se žurilo, kriva sam'. Ja sam htio zvati policiju, ona je rekla bolje da ne zovemo jer će morati platiti kaznu, sjeća se Plavec.



Statistika kaže da su usmeni dogovori u slučaju prometnih prekršaja danas praksa, a ne iznimka.



- Ona je poslije promijenila priču. Ja sam je zamolio da bude ozbiljna, da se nađemo drugi dan u osiguravajućem društvu gdje je ona osigurana.



U policiji kažu da ih vozači najčešće zovu ako je riječ o nesrećama u kojima ima ozlijeđenih. Alkoholizirani vozači nastoje izbjeći poziv na 192.



- Ne čudi me da ljudi izbjegavaju zvati policiju jer može netko biti i pod utjecajem alkohola i strah ga je kad dođe policija. Normalno da će se pokušati na sve načine dogovoriti s čovjekom, naglašava Miron Huljak iz Službe za sigurnost cestovnog prometa.



Odluka o tome hoće li pozvati policiju ili neće isključivo je na vozačima. Ako vam druga strana odbija dati svoje podatke ili nema vozačku dozvolu - potrebno ih je odmah zvati.



- Na inzistiranje bilo kojeg od sudionika, policija će uvijek izaći na mjesto prometne nesreće. Neće uvijek obaviti očevid, ali će fotografirati mjesto nesreće, automobile. Uzet će podatke, sastavit će jednu službenu zabilješku, napravit će se skica mjesta, rekao je Huljak.



Od policije ćete u tom slučaju dobiti potvrdu kojom možete pokušati nadoknaditi nastalu štetu. Preporučeno je ispuniti i Europsko izvješće o prometnoj nesreći, koje je svaki vozač dužan imati s policom obveznog automobilskog osiguranja.



- To izvješće je jedan obrazac, ne znači priznavanje krivnje, nego utvrđivanje činjeničnog događaja. Dakle, činjeničnih stvari, koje su kasnije bitne za eventualnu nadoknadu štete, istaknuo je Zvonimir Savić iz Hrvatske gospodarske komore.



Bez dokaza i svjedoka gotovo je nemoguće dokazati krivnju. Osobito drugi dan, kada se dojmovi slegnu.



- Bez zapisnika o očevidu ljudi često priznaju krivicu, dok bi drugi dan to opovrgavali. Pravdaju se da su bili u šoku, da su potpisali, ali da se to u stvari nije tako dogodilo. Tu nastaju problemi, govori Zlatko Toth, sudski vještak za cestovni promet.



Jedna od mogućnosti je rekonstrukcija prometne nesreće.



Ako je naknadna situacija da jedan od sudionika prometne nesreće ili nezgode ne prizna krivnju, odnosno spori taj događaj, onda osiguravajuća kuća može napraviti retroaktivno izvid, odnosno, retroaktivno uvid u situaciju i naprave rekonstrukciju događaja, govori Savić.



U slučaju Željka Plaveca druga strana je ipak priznala pogrešku, kao što je to prvotno tijekom nesreće i potvrdila, pa mu je osiguravateljsko društvo pristalo isplatiti naknadu štete. Presudan je bio još jedan element.



- Imam svjedoka koji je bio prisutan, koji je sve čuo i vidio njezine izjave i kasnije dao pismenu izjavu.



Ispunjavanje Europskog izvješća, fotografiranje mjesta nesreće, svjedoci, mogu vam pomoći da dokažete nevinost ili pak poslužiti kao dokaz u procesu utvrđivanja činjenica o prometnoj nesreći. Nikada ne treba riskirati i slučaj prepustiti usmenom dogovoru.