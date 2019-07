Rimac o mogućem izbacivanju HNS-a iz Vlade: Više pitanje ega nego upravljanja situacijom

Lovro Kuščević odradio je svoju dionicu u Vladi. Oprostio se gotovo identičnim riječima kao i prije 14 mjeseci Martina Dalić da ne želi biti uteg Vladi i HDZ-u. Nakon pritisaka medija , ali i koalicijskih partnera, posebice HNS-a dao je mandat na raspolaganje na mjestu ministra uprave u Vladi, ali i na funkciju političkog tajnika u HDZ-u. Andrej Plenković je njegove ostavke prihvatio. Kuščević se sada vraća u Sabor. Epilog je to priče koja traje tri tjedna s nekretninskim aferama ministra Kuščevića koja je počela s upisivanjem nekretnina u katastar, a završila bogaćenjem na prenamjeni zemljišta.

O Lovri Kuščeviću, ali i poziciji premijera nakon svega, kao i sudbini HNS-a, govorili su u emisiji Hrvatskog radija U mreži prvog politički analitičari Žarko Puhovski i Ivan Rimac.



- Ima jedna razlika između Kuščevića i Dalić koja je važna. Gospođa Dalić je nešto napravila. Je li to dobro ili loše to je pitanje. Kuščević nije ništa napravio kao ministar. Odlazi kao ministar koji nije ništa napravio i to je sad palo u drugi plan u odnosu na skandale koji su nedvojbeni takvi da zahtijevaju ostavku, ali mi time dajemo sljedeći stav: Bilo tko tko nema pojma, tko ništa ne radi, samo neka ne mulja s nekretninama, je dobar ministar i to je ono što mi se čini jako opasnim za budućnost, rekao je Puhovski.

- Afera je iznikla iz njegove bivše političke karijere, ona je relevantna za njegovu ostavku, međutim nemamo nikakve reference što je on to radio i još uvijek nismo došli do toga da se ministre ocjenjuje po tome što oni rade na svojim pozicijama, rekao je Rimac.

Puhovski je govorio i o formuli "dajem mandat na raspolaganje".



- Moj mandat, ako sam izabran, dan i noć je na raspolaganju. Ta ideja da je mandat kod mene doma u džepu, a povremeno ga dajem na raspolaganje kad sam posebno raspoložen pokazuje da ti ljudi uopće ne misle o kategorijama demokracije. Oporba je u nekoliko navrata tražila ostavku ministra. Ja mogu tražiti ostavku od nekoga s kim sam prijatelj, a od drugih tražim smjenu. Ostavka je moralni čin, ja sam s nekim dobar i kažem mu bilo bi dobro da daš ostavku. U javnom životu treba smijeniti jer nisi radio posao. Čak i oporba ne misli o demokratskim kategorijama, a kamoli vlast, rekao je Puhovski.



- U razvijenim demokracijama imamo dvije vrste odgovornosti kod političara pojedinaca. Jedno je odgovornost prema vlastitoj stranci i da ničim ne naruše ugled stranke, a ako su se već doveli u poziciji da ne mogu braniti svoje postupke odlaze što je prije moguće da ne naruše ugled stranke. Druga je odgovornost prema demokratskom uređenju i procesu i prema povjerenju građana prema političkom sustavu. Ovdje nemamo niti jedno niti drugo. HDZ već tri desetljeća ima strategiju mi branimo svoga člana bez obzira na to što je napravio jer ako ga smijenimo priznajemo da smo u krivu, rekao je Rimac.

Na pitanje je li Plenković ojačao ili oslabio svoju funkciju Rimac je rekao da je situacija štetila Plenkoviću i HDZ-u, ali što se tiče njegovog jačanja i slabljena misli da su rezultati europskih izbora bitno više utjecali na njegov položaj i u stranci i u javnosti.



- Ono što se ovdje događa je da je on kasno reagirao i to je uzrokovalo daljnji pad popularnosti njega i HDZ-a. Koliko će daljnji tijek raščišćavanja stvari zaustaviti ovaj trend isto je veliko pitanje. Odnos prema HNS-u postaje neuralgični problem. Raskid suradnje s HNS-om dovodi u pitanje način na koji Plenković vodi Vladu. Nalaženje novog koalicijskog partnera predstavlja problem u slici javnosti o premijeru i Vladi koju vodi. To će biti klica daljnjeg pada rejtinga Vlade i premijera. Politički gledano Plenković ima resurse u sastavu Sabora u kojem može sastaviti novu većinu, ima potencijalnih kandidata. Ono što jest problem jest za njega je to da je HNS ovim potezom i ovakvim javnim pritiskom otvorio sebi vrata da to čini ponovno. To je ono što je on žestoko sankcionirao prema Mostu i ako to sada ne napravi prema HNS-u on će sam ispasti nedosljedan unutar vlastite stranke. Ne znam što će napraviti, to je više pitanje njegovog ega nego upravljanja situacijom, rekao je Rimac.



- Gotovo svi političari i političarke mogu prijeći preko svega, a pogotovo naši i pogotovo iz HDZ-a, to nije problem. Problem je što će oni dalje raditi. Srećom dolazi ljeto, gdje se stvari malo smiruju. Problem je za Plenkovića što on sad nema pred sobom moguće uspjehe. Ima pred sobom suočavanje s unutrašnjim odnosima u stranci. Najesen je pitanje rekonstrukcije Vlade, ali i odnosa u stranci. Njemu su veći problem odnosi u HDZ-u nego čitava oporba i tu će se stvari lomiti. Moguće je i da se stvari najesen zakompliciraju da imamo izbore, ali ipak mislim da će ići rekonstrukcija. Ako makne HNS iz Vlade možda se stvar riješi da ministrica obrazovanja ostati kao neovisna u Vladi. Inače HNS koji drži moralne propovijedi u Hrvatskoj zbilja je loš vic, smatra Puhovski.



Inače, sastanak kolicijskih partnera u Vladi održat će se danas.