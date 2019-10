Cijena vožnje sljemenskom žičarom 50 kuna?

Izgradnja sljemenske žičare napreduje pa sve upućuje da bi trebala biti završena u roku, do kraja svibnja iduće godine. Zbog izgradnje dio je dana zatvorena Sljemenska cesta, što je izazvalo negodovanje sljemenskih ugostitelja.



Na gradilištu na kojem se realizira jedan od najvećih zagrebačkih projekata, najsloženiji dio posla je obavljen. Postavljena su 34 temelja duž cijele trase, pa je sada sve spremno za montažera - austrijsku tvrtku koja gradi žičaru.



- I oni su već uvedeni u posao, krenuli su s radovima na donjoj postaji, montirali su onu glavnu 18 tonsku konstrukciju i pogonsko uže od kud starta žičara pogonski, rekao je Goran Radić, voditelj projekta.



Neslužbeno, cijena vožnje mogla bi biti 50 kuna za domaće posjetitelje, što bi jednu četveročlanu obitelj, koja je došla na izlet, stajalo 200 kuna. To je, kažu sljemenski ugostitelji, preskupo, a i njima bi ugrozilo posao.



- Ne smijemo govoriti o cijeni karte koja bi bila veća od cijene graha u pojedinom planinarskom domu. Mislim da bi trebalo s nadležnim organima sjest, te da pitaju nas koji živimo to Sljeme i koji smo na meti gostiju koji dolaze, ističe Živana Ćevid-Rumbak, predsjednica Udruge ugostitelja Sljemena.



Zbog nepristupačnosti terena na kojem se gradi žičara, sljemenska cesta zatvorena je za sav promet od 9 do 16 sati. Zbog toga su sljemenski ugostitelji nezadovoljni.



Autobusi koji polaze u 11:30 te u 13:50 sljemenskim su ugostiteljima za sada jedina nada da će im, osim planinara i pješaka, doći i drugi gosti. Tako će biti sve do 31. svibnja 2020. kada bi sljemenska žičara trebala zasjati u novom ruhu.