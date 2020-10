Kardiovaskularne bolesti najčešći uzrok smrtnosti kod žena

Kardiovaskularne bolesti ubojica su broj jedan u našoj zemlji i najčešći uzrok smrti kod žena. Prošle godine od njih je umrlo oko 12 i pol tisuća žena, znatno više nego muškaraca.



Kako bi se crne brojke promijenile, pokrenut je projekt "Žena i srce" kojem je cilj rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti kod asimptomatskih bolesnica.



Silan umor i pritisak u prsima Ljiljana je pripisivala načinu života. Tablete nisu pomagale. I onda prije dvije godine šok - srčani udar.



- U roku od 15 minuta ja sam bila na stolu gdje su mi ugrađena 3 stenta, rekla je Ljiljana Topolovec.



Njezin život potpuno se promijenio.



- Puno mi je bolje, puno sam svjesnija sebe same, svoga tijela, svojih mogućnosti, zapravo na neki način sam imala oslobođenje od svega, naglasila je.



Zdravim životnim navikama i liječenjem visokog tlaka, dijabetesa, povišenih masnoća može se spriječiti 70 posto kardiovaskularnih bolesti.



- Imamo jedan kontinuirani trend pada smrtnosti što je naravno povoljno, rekla je prim. Verica Kralj, dr. med., voditeljica Odjela za srčano-žilne bolesti HZJZ-a.



No smrtnost nam je i dalje veća od prosjeka europskih zemalja. Više od 60 ljudi dnevno. Da bi se crni brojevi promijenili, pokrenut je projekt "Žena i srce" za one starije od 50 godina bez simptoma kardiovaskularnih bolesti, ali s rizičnim čimbenicima.



- Radi se o upućivanju žena na screening testiranje odnosno otkrivanje kardio specifičnog biomarkera, specifičnog troponina u krvi, govori Ivana Portolan Pajić, dr.med., članica Upravnog odbora Zaklade Hrvatska kuća srca.



- Bolesnice koje će imati povišene ili visoke vrijednosti će biti u dodatnoj kompletnoj neinvazivnoj kardiološkoj obradi, rekao je prof. prim. dr. sc. Goran Krstačić, dr. med., Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti, Srčana.



Stručnjaci upozoravaju i na nužnost cijepljenja protiv gripe za sve kardiovaskularne bolesnike.



- Samo cijepljenje može smanjiti pojavnost infarkta miokarda, ako te osobe dobiju influencu za 50 posto. Sama influenca kod koronaropata znači 10 puta veći rizik od infarkta miokarda nego, ako nema influence, naglašava Davor Miličić, upravitelj Zaklade Hrvatska kuća srca.



Koliko je cjepivo važno, govori činjenica da od srčanog udara svaki dan umre 25 osoba.