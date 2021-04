Sretne kokice daju bolja jaja

Obitelj Poropat iz Poreča uzgaja sretne kokice. Veselo čeprkaju po dvorištu kada god to zažele. I na raspolaganju imaju popriličan prostor.



- Ti uvjeti su 4 metra vanjskog prostora po svakoj kokici. Ako imate tisuću kokica morate imati 4 tisuće metara četvornih ogađenog prostora oko objekta – kaže Igor Poropat, vlasnik OPG-a, Poreč.



Sretne kokice daju i bolja jaja.



- Nesivost je manja nego u nekom intenzivnom uzgoju kao što je kavezni ili podni zato što se tu kokoši više kreću, ali automatski samim time su kokice slobodne prirodno se ponašaju i kvaliteta jaja mora biti puno bolja – dodaje Poropat.



Od 4 tisuće kokoši, tisuću je njih u slobodnom uzgoju. Njihova su jaja skuplja, no posljednjih godina kupci tu kvalitetu prepoznaju. U vrijeme Uskrsa potražnja se za jajima utrostruči.



Jaja iz kaveznog sistema su ispod kune, kaže Poropat, a jaja iz slobodnog uzgoja su preko kune do dvije kune, čak znaju i prijeći 2 kn.



Sa sretnim se kokicama nećete preko noći sretno obogatiti, no moći ćete od svoga rada pristojno živjeti i biti sretni.