Sve što ste htjeli znati o nafti u 10 minuta

U studiju 4 ekonomski komentator HRT-a, Željko Kardum govorio je na temu koja je uvijek bila dodatno pitanje nakon uobičajenog ekonomskog komentara...."što će biti s cijenom nafte"?



Ponukan čestim upitima gledatelja danas je pokušao malo šire objasniti: kretanje cijene nafte (uzroke), što možemo očekivati ali i onu drugu stranu - što će to značiti za globalno i hrvatsko gospodarstvo.



Trump globalne analitičare dovodi do ludila. Nema koherentnu, artikuliranu i dosljednju strategiju pa stalno moraju mijenjati prognoze.



Izlazak SAD-a iz „Dogovora s Iranom" (koji su 2015. zaključile pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a - Francuska, Kina, Rusija, SAD i UK, ali uz njih još i Njemačka i EU) samo je ispunjavanje predizbornog obećanja o zaokretu u politici prema Bliskom istoku.



"Ne znam koliko to ima veze s nuklearnim programom, a koliko sa jednostavnom činjenicom da po svaku cijenu želi poduprijeti Saudijsku Arabiju a Iran gurnuti u izolaciju"? "Kad tome dodamo nove sankcije SAD-a Rusiji (oligarsima, organizacijama), potpuno je razumljivo zašto cijene nafte (o očekivanju poremećaja na tržištu) rastu.



Nafta je važan svjetski energent. Kako će rast cijena utjecati na globalno gospodarstvo?