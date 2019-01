Počinju "Aktivnosti na Savi"

Hrvatske vode i Grad Zagreb sklopili su ugovor o korištenju javnog vodnog dobra rijeke Save. Njime Hrvatske vode na 5 godina daju na korištenje oko 125 hektara prostora uz Savu, a sve u svrhu provedbe projekta "Aktivnosti na Savi".



Od Jaruna na zapadu pa do Toplane na Savici na istoku, prostor je na kojemu bi trebao zaživjeti projekt "Aktivnosti na Savi".



- Nakon što lani u Gradu nisu uspjeli u namjeri da ožive savsku obalu uz Jadranski most jer se nitko nije javio na natječaj za programsko osmišljavanje tog prostora, i u ovoj godini planira se na tri lokacije postaviti montažne objekte, najavljuje pročelnica gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Sanja Jerković. Prva je kod Željezničkog mosta. Druga lokacija se nalazi uz Most slobode, govorimo o sjevernoj obali rijeke Save. Treća se lokacija nalazi uz park Bundek.



- Natječaj za izradu montažnih objekata već je otvoren pa bi se u lipnju, planiraju u Gradu, oni mogli naći na obalama Save. Za realizaciju toga, osigurano je 5 milijuna kuna, kaže Jerković koja i otkriva kakve bi sadržaje ponudili - Radi se o ugostiteljskim sadržajima, pozornicama koji će služiti za koncerte, kazališne predstave, kino na otvorenom i ono što je ključni dio to su sportsko-rekreacijski sadržaji.



Gradonačelnik Milan Bandić na potpisivanju ugovora spomenuo je da u suradnji s državom želi realizirati nekoliko kapitalnih projekata: od Imunološkog zavoda, dječje bolnice, tračničke veze s aerodromom, ali i "Zagreb na Savi" - To je projekt za 3 do 4 mandata težak milijardu i pol eura. To je projekt vodenih stepenica, to je pretvaranje kanala Sava - Odra - Sava u rijeku Savu. Kotljenjem i niveliranjem sa vodenim stepenicama rijeke Save potičemo hidroenergetske potencijale rijeke Save, oslobađamo 250 hektara korisne zemlje za grad Zagreb i konačno povratak Zagrepčana na Savu, rekao je gradonačelnik.



Hoće li ove godine uspjeti Zagrepčane približiti Savi ostaje za vidjeti početkom ljeta.