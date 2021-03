U nedostatku financijskih sredstava prodaje se obiteljski nakit

Što bi se trebalo dogoditi da pokucate na vrata gdje je otkup zlata?



Zadranin Miljenko kaže da dragi dar prijateljice ne bi dao ni za sve blago svijeta.



- Ne, ne bi ga prodao, a nisam imućan, penzioner sam, 2000 kuna mirovine, kaže Miljenko Kovačević iz Zadra.



- Ovo je dar vjenčani od 63 godine sam u braku, to sam dobila od kuma. Ne mogu ga nikako to prodati, rekla je Matija Mijić iz Zadra.



- Morala bi me žena naljutiti, definitivno, kaže Anđelko Begović iz Zadra.



No, iako će nevoljko to priznati pred kamerama, u ovu poslovnicu, primjerice, na dan dođe pet-šest ljudi koji drage uspomene mijenjaju za novac. Neki zbog ljute potrebe, računa, dugova.



- Došlo je da će ljudi davati lančiće za kokoš jer ljudi nemaju primanja. Neki su ljudi investirali, neki stavili hipoteku na stanove da bi otvorili neki apartman da bi bolje živjeli, a došlo je ovo, smatra Begović.



Potvrđuju to i ljudi iz ove branše i kažu - najčešće ih posjećuje upravo srednji sloj.



- Na obali npr. pogotovo u Zadru i drugim gradovima na obali primjetili smo da ljudi otkupom zlata nadomješćuju prihode koje su izgubili od sezone, rekao je direktor prodaje tvrtke za otkup zlata Davor Žic.



Što je kriza veća, cijena zlata je viša. Prošle godine rekordna.



- Očito je bila velika zabrinutost na ljeto prošle godine i cijena zlata je došla preko 2000 dolara po unci, što je rekord, nikad nije bila u povijesti toliko visoka, rekao je Žic.



Tako se na vagi u tvrtkama za otkup zlata nađe i vjenčani prsten pa i zlatan zub. Kada je financijska omča oko vrata, ne bira se.