Inovacijama do vjernih kupaca: U Selni prva košnica za samoposluživanje

Slavonskim pčelinjacima sušna godina nije naškodila. Dok pčelice prividno miruju - pčelari zadovoljno trljaju ruke.



- Dosta bagrema je bilo i cvjetni med je bio dobar. Tako da je godina bila izvrsna, zadovoljan je Krešimir Lesan, predsjednik Pčelarske udruge Sibinj.



Nadaju se i dobroj prodaji jer, kažu, med je izvrsne kakvoće. Josip za to ima i dokaz. Prvi je europskim certifikatom zaštitio - slavonski med.



- Sve ateste, sve analize meda prošao u Institutu u Vinkovcima i Križevcima. I tu sam dobio najčistiji med, kaže Josip Gašparac, pčelar iz Slavonskog Broda.



I ulaznicu na nova tržišta.



- Imamo već zaštićen dalmatinski med, imamo zaštićen zagorski bagrem i iz županije iz koje ja dolazim radimo na banijskom medu, kaže Dražen Kocet, predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza.



No procedura je zahtjevna pa je mnogo neodlučnih.



- To zahtijeva dosta truda, odlazaka u Bruxelles, med se šalje u Njemačku, mislim, kaže Lesan.



- I nisam siguran koliko bi u ovom trenutku to doprinijelo mom marketingu, kaže Josip Sudić, pčelar iz Selne.



On je zato ispred kuće u Selni postavio prvu košnicu za samposluživanje.



- Čovjek jednostavno uzme vrećicu, posluži se sa medom i novac ubacuje u kasu ispod, objašnjava Sudić.



Najvažnije je povjerenje. Kupci to cijene, osobito ako su sigurni da je u staklenkama pravi med, a ne lažni.